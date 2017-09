Sport | Dienstag, 19. September 2017 Dienstag, 19. September 2017

Große Freude auf die Herausforderung Oberliga bei Philipp Neukamm

Mit Philipp Neukamm ( 37 ) kehrte in diesem Sommer ein alter Bekannter zum TSB Gmünd zurück – und der 37 -​Jährige überzeugte beim Auswärtsspiel in Pforzheim.

Für den TSB war es ein frustrierender Samstagabend in Pforzheim. „Natürlich sindGegentore bei dieser Top-​Mannschaft überragend, aberzu schießen ist ganz klar zu wenig“, bilanzierte Philipp Neukamm nach dem Abpfiff treffend. Der TSB-​Rückhalt blickte allerdings durchaus zufriedener drein als seine deprimierten Kameraden, schließlich hatte er in seinem ersten Oberliga-​Einsatz überMinuten hinweg eine bärenstarke Leistung gezeigt. Nahezu die Hälfte aller auf sein Tor abgefeuerten Würfe konnte er parieren und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass der TSB zur Pause mitin Front lag und auf eine Überraschung hoffen durfte.Am folgenden Durchhänger der eigenen Offensive traf ihn selbstverständlich keine Schuld. Auch wenn es bei seiner Viertliga-​Premiere nicht für Punkte reichte, konnte Neukamm ein durchweg positives Fazit ziehen: „Es war top und hat natürlich richtig Spaß gemacht. Die Abwehr ist richtig gestanden und auch für mich ist es gut gelaufen. Die Niederlage wird analysiert, dann sprechen wir drüber und weiter geht’s.“Mehr in der RZ am. September.