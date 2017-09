Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 19. September 2017 Dienstag, 19. September 2017

Institut St. Loreto: Auf dem Weg zu einer Fachhochschule

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Das Institut für soziale Berufe Schwäbisch Gmünd (St. Loreto) im Herzen Gmünds befindet sich weiter auf Erfolgskurs . Am 29 . September wird mit Dr. Uwe Beck der neue Institutsleiter ins Amt eingesetzt.

Mit Beginn des neuen Kursjahres hat das Institut für soziale Berufe Schwäbisch Gmünd mit Dependancen in Ludwigsburg, Aalen und Ellwangen die Traummarke vonStudierenden überschritten. Dazu steht mit Dr. Uwe Beck ein neuer Chef am Ruder dieser aufstrebenden Bildungseinrichtung mit Kurs Richtung Fachhochschule. Anlässlich seiner offiziellen Amtseinsetzung am. September hat sich die Rems-​Zeitung mit dem Nachfolger von Hans-​Dieter Beller unterhalten. Uwe Beck weiß die Leistung seines Vorgängers sehr zu würdigen, der in der großen Umbau– und Modernisierungsphase des Stammhauses Enormes und Bleibendes leistete. Er, Beck, habe Beller beim fließenden Übergang der Verantwortung für St. Loreto viel zu verdanken. Auch das gesamte Kollegium habe ihm in der Startphase viel Vertrauen und Kooperationsbereitschaft entgegen gebracht. „So bin ich nicht ins kalte Wasser geworfen worden, sondern in schon angewärmtes“, vergleicht Uwe Beck schmunzelnd. Wie Beck Gegenwart und Zukunft von St. Loreto sieht, darüber berichtet am Mittwoch die Rems-​Zeitung.