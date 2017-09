Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 19. September 2017 Dienstag, 19. September 2017

Kanzleramtsminister Peter Altmaier in Gmünd

Schlussphase des Bundestagswahlkampfes, die CDU in Norbert Barthles Wahlkreis will ein starkes Zeichen setzen: Sie holt Peter Altmaier, den Kanzleramtschef und Minister für besondere Aufgaben, den Vertrauten der Kanzlerin, nach Schwäbisch Gmünd in den Predigersaal, der am Dienstagabend dreiviertel voll ist.

Norbert Barthle stellte den Saarländer als „begnadeten Moderator“ vor und als den Mann, der verantwortlich zeichne für das CDU-​Wahlprogramm. Peter Altmaier zog am Pult erst einmal sein Jackett aus und warf es hinter sich. Den hemdsärmeligen Schwung setzte er die nächste Stunde fort in einem Schnelldurchgang durch das CDU-​Wahlprogramm, würzte mit Anekdoten und Witz. Mehr in der RZ vom. September.