Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 19. September 2017 Dienstag, 19. September 2017

Martinushaus: Entscheidende Gespräche stehen an

Foto: edk

Die vielen Plakate an Fenstern, Türen und Garagentoren signalisieren auf dem Hardt auch jetzt noch, dass der Protest der Eltern für den Erhalt des katholischen Kindergartens St. Peter und Paul noch lange nicht zu Ende ist. Die geplante Empfehlung des Kirchenpflegers an den Kirchengemeinderat, das Martinushaus zu schließen, ist bis jetzt noch nicht erfolgt.

In einer Woche wird eine Informationsveranstaltung für die Eltern der Kindergartenkinder stattfinden; vermutlich wird dann ein Mediator dabei sein, der zwischen den Gesprächspartnern vermittelt. Pfarrer Kloker, der dem siebenköpfigen Kirchengemeinderat angehört, hatte diesen Vorschlag eingebracht. Warum noch nichts entschieden ist und welche Alternativen zu einer Sanierung diskutiert werden, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.