Ostalb | Dienstag, 19. September 2017 Dienstag, 19. September 2017

Remsbahn: Jetzt Ärger wegen „Entschuldigungsaktion“

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Nach ersten Reaktionen von Bahnkunden löst die sogenannte „Entschuldigungsaktion“ der Bahn AG für die Chaoswochen im Remstal offenbar mehr Frust als Freude aus.

Nach dem Chaos mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen zwischen Pfingsten und Beginn der Sommerferien hatte die Bahn AG Jahreskarteninhaber die Rückzahlung eines Monatsbeitrags als Entschädigung und Entschuldigung angekündigt. Nun gibt es Ärger, weil die Bahn in einem Formschreiben einigen Antragstellern aus dem Remstal die Auszahlung des Geldes verweigert. Als Begründung muss man aus dem komplizierten Regelwerk deuten: Regiopassagiere hätten ja auf Fernzüge (IC-​Verbindung) oder die S-​Bahn umsteigen können. Das Problem: Auch die IC-​Züge waren ja in jenen Chaos-​Wochen häufig von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Und: Regionalkunden wurden in einzelnen Fällen sogar aus heillos überfüllten IC-​Bahnen mehr oder weniger hinaus geworfen. Die Bahn hat am Dienstag zumindest eine erneute Prüfung der Entschädigungsregeln versprochen. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.