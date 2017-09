Blaulicht | Dienstag, 19. September 2017 Dienstag, 19. September 2017

Werden Waschbären zur Plage?

Foto: gn

Auf der Buchauffahrt in Fahrtrichtung Oberbettringen sprang am Montagabend ein Waschbär gegen 20 . 10 Uhr gegen den Pkw einer dort fahrenden 29 -​jährigen VW-​Lenkerin. Das Tier musste von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd aus dem Kühlergrill befreit werden und rannte anschließend davon. Ob Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Derweil werden im Gmünder Raum immer mehr Waschbären gesichtet. Eine richtige Plage, wie Kreisjägermeister Martin Lang vor wenigen Tagen im Gespräch mit der Rems-​Zeitung erzählte. Am Dienstagvormittag tauchte dann ein Waschbär bei einer Familie in Waldstetten im Garten auf (unser Foto) und ließ sich wie ein „Filmstar“ fotografieren. Die Tiere scheinen jegliche Scheu verloren zu haben. Trotzdem wird davon abgeraten, mit ihnen in Berührung zu kommen.