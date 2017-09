RZ-​Serie zur Bundestagswahl

Ostalb | Samstag, 02. September 2017 Samstag, 02. September 2017

An jedem Samstag bis zur Bundestagswahl veröffentlicht die Rems-​Zeitung eine komplette Seite mit Fragen und den dazugehörigen Antworten der Kandidaten von CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD. An diesem Samstag geht es um Wirtschaft und Sicherheit.

Waren bei der ersten Frage am. August in Bezug auf ein mögliches Einwanderungsgesetz fast alle Kandidaten noch einer Meinung, gehen diesesmal die Antworten doch zum Teil in andere Richtungen. Am Samstag. September auf Seitein der Rems-​Zeitung.