Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. September 2017 Mittwoch, 20. September 2017

Bargau: Viel Ärger staut sich trotz neuer Ortsumgehung auf

Riesenvorfreude und zugleich auch Riesenärger in Bargau angesichts von Staus und der neuen Ortsumgehung, die augenscheinlich betriebsbereit ist, jedoch erst am 2 . November offiziell eingeweiht werden soll.

Vor Ort kann niemand die zögerliche Haltung des Regierungspräsidiums in Stuttgart nachvollziehen. Denn von dort müsste das Kommando für die Beseitigung der letzten Absperrschilder und — barrieren kommen. Augenscheinlich ist die neue, fast drei Kilometer lange Trasse komplett und erfreulicherweise vorzeitig fertiggestellt. Doch erst in sechs Wochen soll die Eröffnung gefeiert werden. Unter Verkehrsteilnehmern und in Bargau wird gemunkelt, dass sich die hohen Herrschaften aus der Landeshauptstadt vorbehalten, das Band zu durchschneiden, um dann als erste über die Ortsumgehung zu reisen. Das wird freilich vom Regierungspräsidium bestritten. Dummerweise gibt es jetzt auch noch eine Baustelle auf der alten Ortsdurchquerung. Viel Ärger hat sich aufgetaut. Ortseher Franz Rieg bemüht sich um eine Lösung. Mehr zum heiklen Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.