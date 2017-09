Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. September 2017 Mittwoch, 20. September 2017

Gmünd am „Europäischen Tag der Sprachen“

Gmünd ist Wohnort von Menschen aus über 140 Nationen, die Stadt ist so multikulturell wie multilingual. Zum Europäischen Tag der Sprachen greift die Stadtverwaltung das Thema Mehrsprachigkeit auf.

Das Kommunale Bildungsbüro unter Sema Toykan sieht einige Aktionen mit Kooperationspartnern vor am Dienstag,. September, dem „Europäischen Tag der Sprache“, den es seitgibt und der erstmalig in Schwäbisch Gmünd begangen wird. Sprachförderung in Kitas und Schulen tut not, „wir brauchen Deutsch“, sagt Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, die Landessprache ist unerlässlich für Teilhabe und Integration, für Schule, beruf und Gesellschaft. Was ihn stört: „Mehrsprachigkeit ist oft negativ belegt. Dabei ist es positiv, mehrere Sprachen zu beherrschen, man denke an die Berufstätigkeit. In Deutschland hat man immer Kontakte ins Ausland.“ Mehr über die Aktionen zum Europäischen Tag der Sprachen in der RZ vom. September.