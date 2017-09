Ostalb | Mittwoch, 20. September 2017 Mittwoch, 20. September 2017

Temporeduzierung gefordert

Der zunehmende Verkehr in den vergangenen Jahren hat drei Einwohner von Lautern, nämlich Hedwig Wünsch, Karl-​Heinz Simonowski und Helga Schulz veranlasst, eine Petition auf den Weg zu bringen. Diese Petition wurde von 177 Einwohnern unterschrieben und am Mittwoch in der Ortschaftsratsitzung an Ortsvorsteher Bernhard Deininger übergeben.

Ortsvorsteher Deininger befürwortete das Engagement der Bürger und lobte die Unterschriftenaktion. Die erforderlichen Maßnahmen könne jedoch weder der Ortschaftsrat , noch der Heubacher Gemeinderat, sondern nur das Landratsamt Ostalbkreis veranlassen. Was weiter im Ortschaftsrat besprochen wurde, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.