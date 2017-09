Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Einweihung der Dietrich-​Bonhoeffer-​Realschule in Bettringen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Für die Pädagogen der Schule war es der Beginn einer neuen Epoche und für alle Anwesenden zugleich auch ein Zeichen der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Stadt Gmünd. Feierlich erfolgte am Donnerstag der Startschuss der Räumlichkeiten der Dietrich-​Bonhoeffer-​Realschule im ehemaligen Nordbau der Uhlandschule.

Zwei Jahre ist es her, seit sich der Trägerverein der privaten Dietrich-​Bonhoeffer-​Schule für die Uhlandschule in Bettringen als Standort einer Realschule entschieden hatte. Jede Menge Arbeiten fanden in den vergangenen Monaten in Eigenregie und unter Mitwirkung vieler ehrenamtlichen Helfer, darunter auch die Eltern, statt. Von der Bedeutung des Standortes für den Verein und auch für die Stadt berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.