Sport | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Fichter und Pfeifer drohen im Ostalb-​Derby auszufallen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Es war eine gute Trainingswoche für den Verbandsligisten FC Normannia Gmünd. „Wir haben nicht mehr oder weniger über Dorfmerkingen gesprochen als die bisherigen Gegner, aber wir sind heiß“, sagt FCN-​Trainer Holger Traub vom dem Duell am Samstag (Anpfiff: 15 . 30 Uhr) im Gmünder Schwerzer gegen die SF Dorfmerkingen. Weniger erfreulich ist, dass zwei Stammspieler drohen auszufallen.

21

22

Zu Beginn der Woche sah es nicht so schlimm aus, aber mit jedem weiteren Tag wurden die muskulären Probleme bei Dominik Pfeifer und Stephan Fichter größer. „Beide werden beim Abschlusstraining mitmachen, aber es ist völlig offen, ob sie eine komplette Einheit durchziehen können. Falls nicht, werden sie nicht spielen können gegen Dorfmerkingen“, erklärt Holger Traub. Dagegen hat Nermin Ibrahimovic nach seinem Trainerlehrgang in Ruit wieder eine komplette Woche mit der Mannschaft gearbeitet. „Jeder Spieler, der alle Einheiten mitmacht, ist eine Option für die Startelf“, so Traub, der auch Neuzugang Andreas „Bobo“ Mayer einen ersten Einsatz von Beginn an nun zutraut. Man müsse sich zwar noch finden, aber die Qualität von Mayer sei fürs Team sehr wichtig.Mehr in der RZ am. und. September.