Ostalb | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Kultur– und Landschaftspfad Frickenhofer Höhe kommt sehr gut an

Seit einem Jahr gibt es den Kultur– und Landschaftspfad auf der Frickenhofer Höhe. Wie viele Menschen seither dort Erholung gesucht haben, lässt sich schlecht beziffern. Es muss ja niemand Eintritt zahlen. Die Nachfrage nach Prospekten gibt aber einen Hinweis.

„Die erste gedruckte Serie vonExemplaren war ziemlich schnell vergriffen“, berichtet Hees und auch von den nachgedruckten Prospekten habe man schon wieder zirkaausgegeben.Die „Macher“ haben seit der Eröffnung vor gut einem Jahr mit vielen Besuchern gesprochen und sie nach ihren Eindrücken und Erfahrungen gefragt. Daraus resultieren einige Veränderungen, die bereits umgesetzt sind oder demnächst in Angriff genommen werden. Was neu hinzu kommt, erfährt man in der Freitag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!