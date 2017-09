Blaulicht | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Mit einem Messer bedroht

Während zwei Männer auf dem Marktplatz in Gmünd auf ein Taxi warteten, wurden sie gegen 0 . 45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen von einem 51 -​jährigen Mann mit einem Messer bedroht, der lautstark herumschrie, das nächste Taxi nehmen zu wollen.

Der Mann konnte kurze Zeit später in einem Taxi in der Unteren Zeiselbergstraße angetroffen werden. Bei seiner anschließenden Untersuchung konnten mehrere Päckchen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er zur Polizeidienststelle verbracht, wo er auf Anordnung eines Richters die Nacht in Gewahrsam verbringen musste.