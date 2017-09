Ostalb | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Nutzpflanzen und Tiere für die Grundschüler

Mit einem erfreulichen Auftakt eröffnete Bürgermeister Werner Jekel die Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Schechingen: Leinweiler bekommt binnen kurzer Zeit schnelles Internet.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war der Plan eines Schul– und Erlebnisgartens mit lebenden Tieren. Das Konzept dazu stellte Schulleiterin Sylvia Zehender den Räten vor, die demProjekt positiv gegenüberstehen, sich aber noch genauer informieren wollen. Was sonst noch besporchen wurde, können Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag lesen.