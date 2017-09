Kultur | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Schmuckwettbewerb „Junge Cellinis“

Galerie (3 Bilder)

Fotos: juce

Eine Ausstellung und eine Messe, die im Abstand von einer Woche eröffnet werden: Zwei Ereignisse zu einem Thema – Schmuck. Er lässt staunen und repräsentiert neueste Trends.

Das eine sind freie Arbeiten zu einem Thema, das andere sind Stücke gediegener Handwerkskunst. Die Übergänge, man weiß es, sind beim Schmuck fließend. Er kann Kunst sein, er kann schlicht den Zweck erfüllen, Individualität und Status seiner Trägerin oder seines Trägers auszudrücken. Oder einfach eine Zier sein.Der Wettbewerb „Junge Cellinis“ ist zum wiederholten Male in Schwäbisch Gmünd. Ab. September findet die Ausstellung in der Ott-​Pauserschen Fabrik statt, es ist die letzte Ausstellung im Gmünder Fabrikmuseum in dieser Saison und ihr schöner Schluss, den das Museum und die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst präsentieren. Die Schau dauert bis zum. November. Vom. bis. Oktober findet die Gmünder Messe für Schmuck und Gerät statt.Mehr in der RZ vom. September.