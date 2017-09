Sport | Donnerstag, 21. September 2017 Donnerstag, 21. September 2017

Vanessa Imle und Jana Zimmerhackel schaffen Weltmeisterschafts-​Norm

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Vanessa Imle und Jana Zimmerhackel vom TSB Gmünd überzeugten beim Internationalen Kiepenkerl-​Cup in Nottuln und turnten die Normen für die Jugendweltmeisterschaften im November in Sofia (Bulgarien).

13

14

8

14

41

160

47

175

22

Die Trampolinturnerinnen Vanessa Imle und Jana Zimmerhackel setzten sich beim Internationalen Kiepenkerl– Cup in der starken Konkurrenz der AKJahre durch. Einmal mehr lag eine lange Anreise hinter den Nachwuchstrampolinturnerinnen und ihren Trainern, als sie im norddeutschen Nottuln ankamen. Dennoch absolvierten Jana und Vanessa hochkonzentriert noch ein kurzes Training, um sich für den nächsten Morgen schon einmal an die Halle und die Geräte zu gewöhnen. Nach einer kurzen Nacht standen alle bereits umUhr erneut zum Einturnen in der Halle.In der zweiten Startgruppe machte die-​jährige Jana Zimmerhackel den Anfang aus Gmünder Sicht. Obwohl der Druck bei diesem Qualifikationswettkampf nach den vorausgegangenen Erfolgen hoch war, zeigte Jana eine hervorragende Pflicht und stellte mitPunkten eine neue persönliche Bestleistung auf. In der Kür wurde es nach dem dritten Doppelsalto noch einmal richtig spannend, da kaum ein Zentimeter bis zur Abdeckung fehlte. Jana konnte diesen kleinen Fehler aber mit Bravur ausgleichen, zauberte die letzten sieben Sprünge auf das Kreuz und erturnte sich auch hier mitPunkten eine neue Bestleistung.Mehr in der RZ am. September.