Ostalb | Freitag, 22. September 2017

Koronarsport ist Herzenssache

Sechs Wochen lang strenge Bettruhe, das war noch Ende der 50 er Jahre die Therapie nach einem Herzinfarkt. Absolute Ruhe sei die beste Art der Rehabilitation. Heute weiß man, Herzpatienten müssen sich bewegen. Am besten in der Gruppe, also zusammen mit anderen Herzpatienten. Das ist die moderne und sehr erfolgreiche Therapieform.

Der Turn– und Sportverein Lorchwar einer der ersten Vereine im weiten Umkreis, der diesen Koronarsport in sein Programm aufgenommen hat. In unserer Samstags-​Reportage stellen wir die Gruppe vor und zeigen, wie so eine Übungsstunde — bei der immer ein Arzt anwesend sein muss — abläuft.