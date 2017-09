Ostalb | Freitag, 22. September 2017 Freitag, 22. September 2017

Mit Abitur ins Handwerk

Er macht „alles, was mit Blech zu tun hat“. So beschreiben Helmut Zeman und sein Sohn Kevin den Beruf des Flaschners. Der Sohn hat im Juni mit seinem Gesellenstück den Kammersieg errungen.

„Ich kann nur empfehlen, nach dem Abitur über eine Ausbildung im Handwerk nachzudenken und ein Praktikum zu machen“, lautet der Appell von Kevin Zeman an andere Gymnasiasten. Das Gesellenstück, mit dem Kevin Zeman zum Kammersieger ernannt wurde, heißt fachmännisch „Dachdurchdringung in Blechdach eingefalzt“. Er selbst beschreibt es als Hausdach mit kastenförmiger Dachrinne. Was Vater und Sohn sonst noch zum Thema Ausbildung im Handwerk zu sagen haben, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.