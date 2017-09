Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. September 2017 Freitag, 22. September 2017

Wochenende: Ist Berlin unregierbar?

Das Wochenende steht vor der Tür — das Wahlwochenende! Doch das Titelthema unserer Wochenende-​Beilage hat nichts mit der Bundestagswahl zu tun, obwohl es auf den ersten Blick so den Eindruck vermittelt. Die Frage heißt: Ist Berlin unregierbar?

Es ist ja nicht nur der Flughafen, der niemals fertig wird: Zu Berlin gehört es, ganz normale Sachen nicht hinzukriegen. Eine Bestandsaufnahme anhand vielsagender Beispiele. Trotzdem lieben die Berliner ihre Stadt,auch wenn manches nicht funktioniert oder vorangeht, ob die Verwaltung oder der Bau eines Flughafen – man wurschtelt sich durch. Mit Herz und immer wieder einem kessen Spruch.In der Rubrik „Mensch+Technik“ befassen wir uns mit Smart Phones, die mehr Komfort und Sicherheit.Wer die Technik gedankenlos mit dem Internet verbindet, schafft aber Angriffsmöglichkeiten für Übeltäter. Und in der Rubrik Kind+Kegel klären wir zum Thema „Fernsehen“ auf , was Eltern beachten sollten und was Kinder durch Fernsehen lernen können, wenn es gut läuft .…lesenswerte Wochenende-​Seiten. Wie immer mit acht Reiseseiten. Am Samstag in der Rems-​Zeitung.