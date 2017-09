Schwäbisch Gmünd | Samstag, 23. September 2017 Samstag, 23. September 2017

Johannisplatz: Erste Gmünder Tafel

Fotos: smm

Im Rahmen der ersten „Gmünder Tafel — regional und fair“ wurde am Samstag, 23 . September, der faire „OK-​Kaffee“ zum „OB-​Kaffee“. Oberbürgermeister Richard Arnold ließ sich am Vormittag auf einer Bühne auf dem Johannisplatz gegen Kaffe aufwiegen.

50

25

Die auf der Waage gestapelten Kaffepackungen wurden im Anschluss an die zahlreichen Besucher verkauft. Der Gmünder Weltladen hat keine Mühen gescheut, um die erste „Gmünder Tafel – regional und fair“ zu einer herausragenden Veranstaltung zu machen.Meter Hefezopf – hergestellt in heimischen Bäckereien – standen am Samstag gegen Spende zum Verzehr an einer festlich gedeckten Tafel bereit. Mehr über die sehr gut besuchte Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. September. Dann erfahren Sie unter anderem auch, was der Ob auf die Waage brachte.