Ostalb | Sonntag, 24. September 2017

30 . Waldstetter Herbstfest

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Die Waldstetter hatten am Sonntag Glück mit dem Wetter. Wenigstens viele Stunden lang, ehe am späteren Nachmittag die Sonne hinter den Wolken verschwand. Beim 30 . Waldstetter Herbst war nicht nur das ganze Dorf auf den Beinen, viele Besucher/​innen kamen auch von außerhalb.

MitFirmen, Vereinen, Einzelhändlern, Geschäften und privaten Ausstellern wurde ein neuer Teilnehmer-​Rekord erzielt, wie der HGV-​Vorsitzende Christian Bundschuh im Vorfeld erklärte. Auch Bürgermeister Michael Rembold zeigte sich äußerst zufrieden ob dem großartigen Engagement aller Beteiligten, das in Waldstetten ja Tradition hat. Allein auf der Bühne in der Hauptstraße war eine Menge geboten. Nicht nur die Sound-​, Ton– und Showtechnik „Stuifen Sound“, auch die Dancing Girls unter der Leitung von Lea Straubmüller, die Tanzgruppe „Cool Moves mit Jusina Menrad und der Kindergarten St. Barbara hatten ihre Auftritte sehr zum Gefallen des Publikums.Wieder einmal zeigten die Waldstetter Vereine, Firmen und Einzelhändler, dass sie mit einem umfangreichen Angebot aufwarten können und die Waldstetter Bürger, dass sie Feste feiern können.Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.