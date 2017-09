Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Bundestagswahl: Gmünder CDU im Schockzustand

Galerie (4 Bilder)

Fotos: hs

Erste Szenen von der Gmünder CDU-„Wahlparty“ im Cafe Margrit: Nach Bekanntgabe der ersten Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 scheint die Gmünder CDU in einem Schockzustand zu verharren.

Eigentlich waren dort in der Hochburg des Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle von Anfang an Jubelszenen erwartet worden. Doch nach der ersten Wahlprognose kam alles anders. Katerstimmung, eine heiter-​besinnliche Atmosphäre. Irgendwie erinnerte das an Aschermittwoch. Hinter vorgehaltener Hand wurden erste Kommentare ausgetauscht.