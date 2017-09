Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Ergebnis in Schwäbisch Gmünd: Barthle lässt Federn

Die Gmünderinnen und Gmünd haben mehrheitlich ( 42 , 1 Prozent) wieder den amtierenden CDU-​Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle gewählt und er liegt deutlich vor Christian Lange (SPD).

Gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahrmusste Barthle zwar nicht so stark Federn lassen wie die Bundespartei, konnte aber zahlenmäßig nicht an das triumphale Ergebnis von damals (rundProzent im gesamten Wahlkreis) anknüpfen! Blickt man auf die Zweitstimmen (CDUProzent) sieht man allerdings, dass der Name Norbert Barthle in Gmünd besser zieht als die Partei als solche.Das von der Stadt Gmünd erstellte vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl(Gesamtergebnis für die Kernstadt sowie die Stadtteile):ErststimmenWahlberechtigte:Wähler/​innen:%)Gültige Stimmen:Barthle (CDU):St. (%)Lange (SPD):St. (%)Lang (GRÜNE):St. (%)Wilhelm (FDP):St. (%)Lindenschmid (AfD):St. (%)Relea-​Linder (DIE LINKE):St. (%)Djonovic (NPD):St. (%)Kolb (MLPD):St. (%)Zweitstimmen:Wahlberechtigte:Wähler/​innen:%)Gültige Stimmen:CDU:St. (%)SPD:St. (%)GRÜNE:St. (%)FDP:St. (%)AfD:St. (%)DIE LINKE:St. (%)Sonstige:St. (%)