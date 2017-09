Ostalb | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Mehr als die Hälfte im Wahlkreis ausgezählt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Um 20 . 01 Uhr war mit 22 von 35 Bezirken mehr als die Hälfte der Stimmen im Ostalbkreis ausgezählt. Bemerkenswert: Dort wo Norbert Barthle besonders wenig Stimmen bekam, ist im Gegenzug die AfD sehr stark.

41

6

19

1

10

8

9

13

9

4

5

33

1

39

1

38

9

40

15

4

16

9

55

42

6

21

5

10

8

6

2

12

1

Zwischenergebnis: Barthle (CDU)Prozent, Lange (SPD)Prozent, Lang (Grüne)Prozent, Wilhelm (FDP)Prozent, Lindenschmid (AfD)Prozent, Relea-​Linder (Linke)Prozent.In Leinzell (Prozent) Ruppertshofen (Prozent) und Täferrot () blieb Barthle unterProzent, während die AfD in Ruppertshofen aufund in Täferrot sogar aufProzent kam. Sein bislang stärkstes Ergebnis in einer Ostalb-​Kommune gelang Barthle mitProzent in Heuchlingen.In Heubach brachte es Barthle auf, Lange auf, Lang auf, Wilhelm, Lindenschmid