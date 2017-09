Sport | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Wagemutige Veteranen und starke Nachwuchsspringer beim SC Degenfeld

Ein Sträfling und ein Känguru auf einer Skischanze? Mit diesen oder ähnlich fantasievollen Outfits glänzten die Teilnehmer beim traditionellen Veteranenspringen in Degenfeld. Daneben konnten auch viele mutige Nachwuchs-​Skispringer ihre Schanzenpremiere feiern.

Alle Jahre wieder ruft der Ski-​Club Degenfeld ehemalige Skispringer und Skifahrer, die mutig genug sind, mit Alpinski über eine Mattenschanze zu gehen, auf, sich beim traditionellen Veteranenspringen auf der-​Meter-​Mattenschanze zu messen.So hatten auch dieses Jahr bei bestem „Flugwetter“ wieder zahlreiche Skisprung-​Veteranen den Weg nach Degenfeld gefunden. Im Gegensatz zum normalen Skispringen zählt bei den Veteranen nur die Weite, was die Sportler zu wagemutigen Sätzen animierte. Dabei wurde auch gelegentlich die Qualität der Sprungmatten und Grasnabe im Auslauf getestet. Die zahlreichen Zuschauer waren jedenfalls sehr von der Leistung der Veteranen angetan und sparten nicht mit Anfeuerungsrufen und Applaus.Bei den Jungsenioren konnte Simon Kefer vom heimischen Ski-​Club seinen Heimvorteil nutzen und den Sieg erringen. Bei der Klasse der Herren Ükonnte sich Winfried Barth vom DRK Degenfeld hauchdünn vor Jochen Fuchs vom DAV Geislingen durchsetzen. Den Sieg bei den ältesten Veteranen Üerrang Rolf Biegert vom DAV Geislingen vor seinem Bruder Rainer.Begleitend zum Veteranenspringen fand ein Nachwuchsspringen, die VR-​Talentiade, statt. Dahinter verbirgt sich die zentrale Sichtungsveranstaltung der Skiverbände Baden-​Württembergs, unterstützt von den Volks– und Raiffeisenbanken im Land. Sage und schreibejunge Skispringer waren am Start, darunterjunge Degenfelder Nachwuchsadler, die erst dieses Jahr mit dem Skispringen begonnen haben und zum Teil ihre Wettkampfpremiere erleben durften.Mehr in der RZ am. September.