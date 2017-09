Sport | Sonntag, 24. September 2017 Sonntag, 24. September 2017

Wenig Torchancen zwischen dem FC Normannia und Dorfmerkingen

Ein 0 : 0 nach 90 Minuten kann ein langweiliges Spiel gewesen sein, oder auch dramatisch. Das torlose Remis im Kocher-​Rems-​Derby zwischen der Gmünder Normannia und den Sportfreunden Dorfmerkingen war keines von beiden. Es war das gerechte Resultat zweier Mannschaften, die hochkonzentriert spielten, fast keine Fehler machten und die deshalb auch nur wenige Torchancen hatten.

25

Man merkte es beiden Teams an, dass keines das Derby verlieren wollte. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse waren die Gäste in der Favoritenrolle und deren Trainer Helmut Dietterle (vor sieben Jahren einst Trainer bei den Gmündern und entlassen worden, obwohl die Normannia noch nie eine bessere Platzierung als unter ihm in der Oberliga erzielt hatte) prophezeit hatte, das wird von Anfang kein Geplänkel geben.So war es dann auch. Jeder versuchte dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und möglichst kein schnelles Gegentor zu bekommen. Dorfmerkingens Abwehrspieler waren sich dann auch nicht zu schade, in der ersten Viertelstunde ein paar Mal den Ball sogar übers Dach des Forums rauszupritschen. Die Gäste hatten unterm Strich gesehen vielleicht die größeren Spielanteile und versuchten die Gmünder Abwehr spielerisch auseinander zu nehmen, doch gute Chancen konnten sie sich in den gesamtenMinuten nicht erarbeiten. Deswegen war Trainer Dietterle nach der Partie mit dem Angriff nicht ganz zufrieden. „Unsere Stürmer waren nicht in Normalform“, sagte er in der Pressekonferenz und meinte, dass man im nächsten Spiel gegen Essingen nach vorne mehr bringen müsse, wenn man die drei Punkte haben will.Mehr in der RZ am. September.