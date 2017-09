Sport | Montag, 25. September 2017 Montag, 25. September 2017

Leichtathletik, Württembergischer Endkampf in Gmünd

Nur 200 Punkte trennten nach dem Vorkampf die Mannschaften zwischen Rang eins und fünf, dementsprechend eng wurde das Finale auf dem Hardt erwartet. Gute Chancen auf eine Medaille im BSZ-​Stadion rechnete sich auch die Mannschaft der LG Staufen aus, die mit 6601 Punkten nach dem Vorkampf den zweiten Platz belegte.

en zweiten Platz belegte.Über diem-​Strecke war Hella Rieg die schnellste Athletin der LG Staufen, Gemeinsamt mit Marie Schurr sicherte sie ihrem TeamPunkte. Auch Louisa Casagranda und Iris Domazet starteten über diese Distanz. Über diem Hürden zeigten Liane Tiede und Anna-​Maria Jas mit ihren Sprints tolle Leistungen, mitPunkten fuhren sie weiter Punkte für das Mannschaftsergebnis ein. Dahinter platzierten sich Nina Barck und Lina Gjini. Die-​m-​Strecke absolvierten Dorothea Huber und Clara-​Fabienne Schramm für die LG Staufen, auch Theresa Schnaufer und Julia Munz stellten sich dieser Distanz.Starke Leistungen zeigten die Staufen-​Mädels im Weitsprung. Liane Tiede gehörte mit ihrenMetern zu den besten Springerinnen, nur wenige Zentimeter dahinter stach Nina Barck in die Grube. Hella und Hermine Rieg bildeten hier den Rückhalt. Insgesamt holten die Rot-​Weißen mitPunkten die zweitbeste Punktausbeute im Weitsprung. Nicht ganz so gut lief es im Hochsprung, hier kam neben Tiede Theresa Schnaufe in die Wertung. Mit der gleichen Höhe vonMetern überquerte Anna-​Maria Jas die Latte, knapp dahinter landete Melina Hagedorn.Mehr in der RZ am. September.