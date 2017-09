Ostalb | Montag, 25. September 2017 Montag, 25. September 2017

Mögglingen: Bauarbeiten an der B 29

Foto: edk

Ab Dienstag, 26 . September, gehen die Bauarbeiten an der B 29 im Zuge des 1 . Bauabschnitts in die nächste Bauphase. Zwischen Mögglingen und der Bahnbrücke zur Deponie Ellert wird eine neue Gemeindeverbindungsstraße hergestellt. Auch die Brücke für die neue Südumgehung nimmt immer mehr Gestalt an.

Auf Höhe der Bahnbrücke wird zudem entlang der neuen Beine Gabionenstützwand erstellt.Es sollen weiter eine Überfahrt auf die Gemeindeverbindungsstraße zur Deponie Ellert, ein weiteres provisorisches Teilstück der Bund eine Stützmauer auf Höhe der Bahnbrücke zur Deponie hergestellt werden.Für die Durchführung der Arbeiten wird es erforderlich, dass auf Höhe der bestehenden Brücke bei Hermannsfeld die Ausfahrtsrampe für den aus Richtung Aalen kommenden Rechtsabbieger voll gesperrt wird. Als Ersatz wird eine vorübergehende Linksabbiegespur ausgewiesen, über welche Hermannsfeld und die Deponie Ellert erreicht werden können. In der Gegenrichtung, aus Richtung Mögglingen ändert sich an der Verkehrsführung vorerst nichts.Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Bereich der Deponie Ellert vorerst nur rechts in die Beingebogen werden kann. Die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Mögglingen wollen, müssen zunächst in Richtung Essingen fahren und dann an geeigneter Stelle wenden.Die Geschwindigkeit muss aus Verkehrssicherheitsgründen im unmittelbaren Anschlussbereich auf der Baufkm/​h reduziert werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme und Beachtung der geänderten Verkehrsführung.Die Dauer dieser Verkehrsführung wird rund acht Wochen betragen. Derzeit sind die Bauarbeiten an der Ortsumfahrung im Zeitplan.