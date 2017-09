Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. September 2017 Montag, 25. September 2017

Ungewollte Schwangerschaften gab es schon immer

Die 40 -​jährige Geschichte der Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakoniebezirksstelle in der Gmünder Gemeindehausstraße 7 hängt eng mit der Geschichte des Paragraphen 218 zusammen. Das Gesetz wurde 1976 reformiert, die Beratungsstelle 1977 staatlich anerkannt.

Uta Weimar berät Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch planen. Sie kennt viele Gründe, die Frauen zu dieser Überlegung oder dem Entschluss bringen. In der Schwangerschaftskonfliktberatung informiert über die vielen Hilfsmöglichkeiten. Ihr ist wichtig, dass die Entscheidung am Ende allein der Frau überlassen sein muss. Mehr zu diesem Thema lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.