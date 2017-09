Kultur | Montag, 25. September 2017 Montag, 25. September 2017

„Zauberflöte“ im Stadtgarten

Foto: Theater Pforzheim

Von Oktober bis April präsentiert das Gmünder Kulturbüro fünf Musiktheater-​Produktionen im Stadtgarten. Den Anfang macht Mozarts Oper „Die Zauberflöte“.

Zwei opulent besetzte Opern, eine Operette, ein Ballett und eine Tanz-​Gala entführen das Publikum in die bezaubernde Welt des Musiktheaters. Den Auftakt macht das Theater Pforzheim am Samstag,. Oktober, mit Wolfgang Amadeus Mozarts berühmter Oper „Die Zauberflöte". Arien wie „Der Vogelfänger bin ich ja" und die virtuosen Koloraturen der Königin der Nacht zeichnen Mozarts Werk aus, das bis heute die „Top" der Spielpläne der größten Opernhäuser weltweit anführt.