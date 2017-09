Ostalb | Dienstag, 26. September 2017 Dienstag, 26. September 2017

Amtshaus Iggingen: Dornröschenschlaf hat bald ein Ende

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Nach vielen Jahren im Dornröschenschlaf soll das Igginger Amtshaus bald wieder zum Leben erweckt werden. Nun wurde Architekt Michael Kohn mit der Planung der Neugestaltung und Sanierung des Amtshauses bis zur Genehmigungsplanung beauftragt.

Gemeinsam mit dem Architekten hatte der Gemeinderat ein Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Amtshaus in Iggingen erstellt. Bis zum Baugesuch soll die Planung nun vorangebracht werden. Dann wird auch klar sein, wie das Denkmalamt zur Neugestaltung steht. Was für eine Art der Nutzung zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen ist in dem Gebäude das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.