„Die Gmünder Einhörner“ starten mit Selbstvertrauen in die Regionalliga

Kurz vor dem Start am Samstag in die Regionalliga-​Saison haben sich die Damen der DJK Gmünd einen neuen Namen gegeben: „Die Gmünder Einhörner“! Mit Trainer Joachim Saam und den externen Neuzugängen Pavla Stará und Iwona Pasieczna ist sogar der Aufstieg in die 3 . Liga wieder ein Thema.

Die neue Mannschaft um Trainer Joachim Saam hat sich schon vor einigen Wochen während der Vorbereitung zusammen gesetzt und ein neues Leitbild sowie eine neue Team-​Charta mit Saisonzielen verfasst. Wichtigste Neuerung ist dabei der Name.Die Gmünder Volleyballerinnen werden zwar offiziell auf der Verbandshomepage noch als DJK Gmünd geführt, aber unter dem neuen Namen „Die Gmünder Einhörner“ soll der Erfolg zurückkommen. Helfen können hier natürlich die erfahrenen Neuzugänge. Die-​jährige Tschechin Pavla Stará ist Zuspielerin. Die-​jährige Polin Pavla Stará wird im Angriff eingesetzt, beide wechselten vom TSV Schmiden, der nach dem Abstieg aus der. Liga sein Team zurückgezogen hat. „Wir haben uns überlegt, dass wir einen neuen Namen benötigen, um den Neuanfang mit neuem Trainerteam und neuen Spielerinnen auch in der Öffentlichkeit klar zu machen. Wir wollten uns erst Unicorns nennen, da es super klingt. Jedoch haben die Footballer aus Schwäbisch Hall ein Patent auf diesen Namen. Und dann wurde es eben deutsch, was ja zur Stadt Gmünd und dem Gmünder Stadtwappen Einhorn sehr gut passt. Wir haben viel positives Feedback erhalten, da die Identifizierung mit den Gmünder Einhörnern sicher noch größer ist“, sagt DJK-​Angreiferin Svenja Baur.Mehr in der RZ am. September.