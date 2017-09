Ostalb | Dienstag, 26. September 2017 Dienstag, 26. September 2017

Ortsumgehung Mögglingen: Die Brückenbaustellen aus der Luft betrachtet

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Einen imposanten Anblick bieten die beiden Brückenbaustellen für die zukünftige Mögglinger Ortsumgehung der „Remstalautobahn“ (B 29 ) aus der Vogelperspektive.

29

2019

118

Nach Problemen und Verzögerungen während der Planungszeit und in der ersten Bauphase läuft’s jetzt beim Bau der Mögglinger B-​Ortsumgehung richtig rund. Im Frühlingsoll Einweihung gefeiert werden. Die beiden größten Einzelbauwerke im Zuge der insgesamt knappp sieben Kilometer langen undMillionen Euro teuren Neubautrasse, Herrmannsfekdbrücke und Lautertalbrücke, machen starke Baufortschritte. Mehr Informationen zum Stand der Dinge beim Bau der Mögglinger Ortsumfahrung am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.