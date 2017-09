Ostalb | Dienstag, 26. September 2017 Dienstag, 26. September 2017

Triumph-​Areal in Heubach wird Mischgebiet für Wohnen und Einkaufen

Von einer Riesenchance für Heubach wurde gestern in der Sitzung des Gemeinderats mehrfach gesprochen. Dabei ging es um die Entwicklung eines rund vier Hektar großen Areals, auf dem sowohl Wohnhäuser als auch Gebäude für den Einzelhandel ihren Platz finden sollen. Früher war dort die Weberei der Firma Triumph.

Laut Bürgermeister Frederick Brütting handelt es sich bei dem nicht mehr genutzten Industriegelände um die seit Jahren größte freie Fläche im Stadtgebiet, die man nun überplanen und neu gestalten könne.Das Heubacher Stadtoberhaupt machte in diesem Zusammenhang auch deutlich, dass die Einrichtung der Kindertagesstätte „Triumphini“ bereits der erste Schritt zur Entwicklung des Areals gewesen sei. Das Gebäude, in dem diese Einrichtung untergebracht ist, werde durch den neuen Bebauungsplan auch nicht angetastet.Im Hinblick auf die künftige Nutzung des Gebiets solle die Aufenthaltsqualität durch eine Renaturierung des Klotzbachs verbessert und das Gewässer durch eine entsprechende Gestaltung erlebbar gemacht werden, erläuterte LKP-​Stadtplaner Claus Wolf. Seitens der Fraktionen kam allenthalben Zustimmung. Mehr Details zur Entwicklung des Gebiets stehen am. September in der Rems-​Zeitung!