Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. September 2017 Mittwoch, 27. September 2017

Anspruchsvoll Wohnen am Turm

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnen an der Stadtmauer“ wird der Weg frei für ein Projekt, das lange in der Vorbereitung war: die Reparatur der nordöstlichen Altstadt.

Es habe sich um einigen Wochen verzögert, so OB Richard Arnold, die Abstimmung mit dem Regierungspräsidium war komplizierter, weil dieses ein Auge auf den Tunnel hat.Der Bau– und Umweltausschuss hatte das Vorhaben in der Vorberatung, die Fraktionen empfahlen den Aufstellungsbeschluss einstimmig.Damit können die weiteren Einzelheiten der Planung, Gutachten und Umweltprüfung in die Wege geleitet und mit der Stadtverwaltung sowie den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt werden.