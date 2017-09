Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. September 2017 Mittwoch, 27. September 2017

Ein Seelsorger, der Sonne mitbrachte

Pfarrer Fabian Eke wurde am Ende des Erntedankgottesdienstes am Sonntag mit einem Geschenk der Seelsorgeeinheit sowie der Kirchengemeinde Hohenrechberg verabschiedet.

Da die Vakanz in der Seelsorgeeinheit „Unterm Hohenrechberg“ mit der Einsetzung der beiden neuen Pfarrer Anfang Oktober zu Ende geht, war es an diesem Erntedanksonntag das letzte Mal, dass Pfarrer Fabian Eke mit Wallfahrern und Gemeindemitgliedern in der Wallfahrtskirche die Eucharistie gefeiert hat. Wie er verabschiedet wurde, und was er weiter vor hat, das können Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung lesen.