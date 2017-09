Sport | Mittwoch, 27. September 2017 Mittwoch, 27. September 2017

Marius Oechsle möchte die Qualifikationsnorm für die U-​ 23 -​EM erreichen

Es ist die letzte Möglichkeit für den Böbinger Marius Oechsle, sich für die U-​ 23 -​Europameisterschaft im Gewichtheben in Albanien zu qualifizieren. Am Samstag sollte er mindestens 300 Kilogramm im Zweikampf erreichen, um dann am Montag sofort die Reise ins Trainingslager mit dem Nationalteam antreten zu dürfen.

Die Vorgabe des Bundestrainers war, die Qualifikation beim ersten Ligawettkampf in der. Bundesliga zu machen. „Für mich ist es aber nicht möglich, da mein Verein Germania Obrigheim am ersten Wettkampftag frei hat. Daher werde ich bei einer anderen Bundesliga-​Begegnung außer Konkurrenz heben, nämlich beim Duell am Samstag zwischen dem TSV Heinsheim und TB Roding“, erklärt Marius Oechsle. Zwar fehlt der Druck eines direkten Konkurrenten, aber darum geht es auch nicht. Der in Böbingen trainierende Marius Oechsle sollte versuchen, gleich etwas höher, also mit mehr Gewicht, einzusteigen, um das ZielbisKilogramm im Zweikampf zu erreichen. „Ich muss alsobisKilogramm im Reißen packen undbisKilogramm im Stoßen meistern“, so Oechsle, der seine Bestleistungen bislang beikg im Reißen undkg im Stoßen hat.Mehr in der RZ am. September.