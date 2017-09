Ostalb | Mittwoch, 27. September 2017 Mittwoch, 27. September 2017

Schloss Horn ein Entwurf von Balthasar Neumann?

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Bewiesen ist es noch nicht, aber einiges deutet darauf hin, dass das Schloss in Horn ein Entwurf des berühmten Architekten Balthasar Neumann sein könnte. Wenn es sich bestätigen würde, wäre es ein Grund mehr, das Gebäude zu erhalten, zu sanieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der große Saal im Horner Schulhaus war gestern Abend voll, als Dr. Elmar Schmid und Dr. Franz Weikert mit der Geschichte des Horner Schlosses vertraut machten. Und der Schechinger Heimatforscher und Buchautor Reinhold Fischer machte deutlich, dass das Schloss nicht einfach nur ein alter Adelssitz ist, sondern dass in Form von damals entrichteten Abgaben und Frondiensten auch die Menschen aus Horn am Bau beteiligt waren. Das Wahrzeichen des kleinen Orts hoch über dem Leintal gehöre dergestalt auch den Einwohnern. Deshalb plädierte Fischer nicht nur für Erhalt und Sanierung, sondern auch dafür, dass dieses Gebäude für Bürger geöffnet werden sollte. Welche Details die beiden Experten nannten und was darauf schließen lässt, dass das Horner Schloss ein Neumann-​Bau ist, steht in der Rems-​Zeitung vom. September!