Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. September 2017 Mittwoch, 27. September 2017

Vera Braun: Tanzend durchs Leben

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

„Wichtig ist, dass jeder findet, was ihm gut tut“, sagt Vera Braun. Sie selbst hat für sich schon in sehr jungen Jahren gefunden, was ihr gut und ihr Leben bis heute bereichert: Tanz und Musik. 30 Jahre ist es her, seit sie ihr Studio gegründet hat.

1

Wer öfters an ihrem Studio in der Brandstattvorüberspaziert, der bekommt allein, wenn er die Ohren spitzt, ein Gefühl dafür, mit wie viel Energie es hier zur Sache geht. Und es sind unzählige Gmünderinnen, die in den vergangenen Jahren hier die Hüften bewegt haben. Über ihr Leben, das von Beginn an von Tanz und Musik geprägt war, und die große Jubiläumsshow am kommenden Sonntag berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.