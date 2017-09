Ostalb | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

Aichstrut-​Stausee wird im Winter saniert

Wo sich im Sommer Wasserratten und Sonnenanbeter tümmeln, herrscht derzeit gähnende Leere. Der beliebte Aichstrutstausee ist komplett leer und soll im Winter saniert werden, damit das 1959 gebaute Hochwasserrückhaltebecken bis zur Saison 2018 wieder auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Naherholung ist nämlich nur ein Nebeneffekt der insgesamt elf Stauseen des Wasserverbandes Kocher-​Lein. In erster Linie geht es bei den Hochwasserrückhaltebecken in den drei Landkreisen undGemeinden um den Hochwasserschutz der unterliegenden Siedlungsflächen und Infrastrukturanlagen. In regelmäßigen Abständen werden die Becken deshalb saniert – in diesem Winter ist dergebaute Aichstrutsee an der Reihe. Auf einer Fläche von vier Hektar hat der Aichstrutsee ein Stauvolumen vonKubikmetern und ein Einzugsgebiet vonQuadratkilometer.