Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

Die Liste der Anklagepunkte ist lang

Galerie (1 Bild)

esc

Im April 2016 verursachte ein 29 -​jähriger Mann auf der Mutlanger Ortsumfahrung einen Frontalzusammenstoß und verletzte sich danach selbst mit einem Messer. Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd erhob Anklage, verwies das Verfahren jedoch im April 2017 an das Landgericht in Ellwangen.

Am Donnerstag begann am Landgericht der Prozess gegen den gelernten Kfz-​Mechatroniker, der zur Tatzeit in Herlikofen wohnte. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Sie reicht von Fahren ohne Führerschein und unter Alkohol– und Medikamenteneinfluss über Fahrerflucht, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte bis zu gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Totschlag. Die Rede ist dabei von zwei Taten.Mehr zum Prozess lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung