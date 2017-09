Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

Dieter Zich nun offiziell Chef des Finanzamts in Gmünd

Menschen, die mit dem Berechnen und dem Eintreiben von Steuern ihr Geld verdienen, müssen völlig trockene Zeitgenossen sein? Wer die Feier zur Einsetzung des neuen Finanzamtschefs Dieter Zich erlebt hat, wurde eines Besseren belehrt. Denn dabei wurde außergewöhnlich viel gelacht.

Vor der offiziellen Übertragung der Amtsleitung von Hans-​Peter Hoffmann auf Dieter Zich machte Staatssekretärin Gisele Splett mit der Biographie der beiden Beamten vertraut und würdigte die Leistungen, die beide in ihrer bisherigen Laufbahn bereits erbracht haben. Dass Dieter Zich bereits jetzt aufJahre im Landesdienst zurückblicken könne, sei besonders bemerkenswert. „Wir sind überzeugt, mit ihm den Richtigen für diese Aufgabe ausgesucht zu haben. Das Gmünder Finanzamt ist bei ihm in guten Händen!“Oberbürgermeister Richard Arnold freute sich über die musikalische Umrahmung durch die Finanzamt-​Combo, die während der Amtszeit von Dr. Helmut Ohnewald als Leiter der Behörde gegründet wurde und bis heute besteht. Der Begriff Finanzamt bringe ja nicht bei allen Menschen sofort die angenehmsten Gefühle hervor, räumte der OB ein und untermauerte diese Einschätzung mit dem Zitat „Der Bürger liebt das Finanzamt so wie der Metzger den Vegetarier!“ Über die launigen und die sachlichen Inhalte der Veranstaltung berichtet die Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. September.