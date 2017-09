Sport | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

DJK Gmünd gastiert beim VfR Umkirch

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Unter dem neuen Namen „Die Gmünder Einhörner“ beginnt am Samstag um 19 . 30 Uhr beim VfR Umkirch die neue Regionalliga-​Saison. „Umkirch will aufsteigen. Wir wollen unsere jungen Spielerinnen einbauen, aber einen Aufstieg würden wir auch mitnehmen“, sagt DJK-​Trainer Joachim Saam.

Mit den externen Neuzugängen Pavla Stará und Iwona Pasieczna haben sich die Gmünder Einhörner in eine optimistische Ausgangslage für die kommende Regionalliga-​Spielzeit gebracht. „Es ist gut, dass wir nach der Partie in Umkirch zwei Wochen Pause haben vor dem ersten Heimspiel. So können wir die Neuzugänge besser integrieren, da sie nicht die komplette Vorbereitung mitmachen konnten“, erklärt Joachim Saam, der sich für das Spiel in Umkirch durchaus Siegchancen ausrechnet. „Umkirch hat sich personell auch verändert und mit guten Volleyballerinnen verstärkt. Sie wollen aufsteigen, wir können aufsteigen, müssen es aber nicht. Daher wird es eine erste Standortbestimmung für beide Teams, wohin der Weg gehen kann“, so Saam.Mehr in der RZ am. September.