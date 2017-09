Blaulicht | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

Elf kleine Brände in einer halben Stunde

Galerie (4 Bilder)

Fotos: zimmermann

Am frühen Donnerstag, gegen 3 . 40 Uhr, musste die Gmünder Feuerwehr ausrücken, um an vielen Stellen in der Innenstadt kleinere Brände zu löschen. In der Regel brannte zur Abholung abgestellter Papiermüll oder Sonnenschirme.

Die Feuerwehr musste an insgesamt elf verschiedenen Stellen löschen, es kam aber zu keinen größeren Begleiterscheinungen über den Müll hinaus. Die Polizei leitete unmittelbar nach der Alarmierung Fahndungsmaßnahmen ein, ein Tatverdacht ergab sich daraus bislang aber nicht. Am Kalten Markt hatte eine Zeitungsausträgerin beobachtet, wie ein Mann kurz nach Feststellung der dort angezündeten Sonnenschirme wegging. Der Mann hatte einen dunklen Kapuzenpullover an. Alle Brände wurden innerhalb einer halben Stunde gemeldet. Die FFW war mit insgesamt sieben Fahrzeugen undWehrmännern im Einsatz.Die Polizei bittet nun jede Person, die zur fraglichen Zeit in der Nacht zum Donnerstag unterwegs war, sich zu melden. Von Interesse sind dabei Personen, die im Bereich zwischen Parlerstraße bis Kalter Markt und Klösterlestraße/​Königsturmstraße bis Bocksgasse unterwegs waren. Die tatrelevante Zeit liegt zwischenundUhr. Außerdem bittet die Polizei, dass sich die Geschädigten der Mülltonnen melden und eventuell weitere Anlieger, die darüber hinaus noch Schaden erlitten haben (zum Beispiel durch Hitzeeinwirkung). Die Nummer ist/​