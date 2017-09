Sport | Donnerstag, 28. September 2017 Donnerstag, 28. September 2017

In Sindelfingen trifft der FCN auf eine offensiv starke Truppe

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Seit vier Spielen ist der FC Normannia ( 13 . Platz) Gmünd ungeschlagen, hat aber nur sechs Punkte auf dem Konto. „Diese Tatsache ist sehr bitter, aber genau deshalb wollen wir in Sindelfingen dreifach punkten“, sagt FCN-​Trainer Holger Traub. Anpfiff beim Fünften der Verbandsliga, dem VfL Sindelfingen, ist am Samstag um 15 . 30 Uhr.

0

0

90

0

0

29

Die Gmünder Normannia hat die Erkältungswelle auch erwischt. Fraglich für einen Einsatz am Samstag ist daher Innenverteidiger Daniel Stölzel. Auch der Trainer ist angeschlagen, sagt jedoch: „Ich muss ja nicht spielen, aber bei Daniel könnte es eng werden. Fehlen wird dagegen sicher Nermin Ibrahimovic, der eine Kapselverletzung am Finger operieren lassen musste. Ansonsten sind alle Mann an Bord, die beimgegen Dorfmerkingen im Kader standen“, sagt Traub.In der vergangenen Trainingswoche hat der FCN viele Dinge in Spielformen erarbeitet. „Wir haben am eigenen Ballbesitz gefeilt, das Überzahlspiel trainiert und wollen so erreichen, dass wir mehr Dominanz während denMinuten ausstrahlen“, erklärt Traub. Mit dem VfL Sindelfingen hat sich der Gmünder Coach natürlich auch beschäftigt: „Sindelfingen hat eine starke und robuste Mannschaft, die ihre Stärken in der Offensive hat. Das schnelle Umschaltspiel wird uns alles abverlangen. Ich bin aber sicher, dass wir mit dem gleichen Zweikampfverhalten wie gegen Dorfmerkingen drei Punkte holen können.“ Mit demwar Holger Traub nämlich zufrieden, da es ein Schritt nach vorne war. Als Kollektiv habe der FCN gut verteidigt und nur das Toreschießen vergessen. „Es kann nicht immer alles funktionieren, aber wir arbeiten daran“, so Traub.Mehr in der RZ am. September.