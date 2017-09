Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. September 2017 Freitag, 29. September 2017

Bettringen: Riedäcker feiert Jubiläen

„Eine weitsichtige Konzeption“ liegt dem Begegnungszentrum Riedäcker und dem Pflegeheim zugrunde, davon ist Bettringens Ortsvorsteherin Brigitte Weiß überzeugt, eine, mit der beide Einrichtungen in die Zukunft gehen können.

Brigitte Weiß ist zugleich Vorsitzende des Fördervereins Begegnungszentrum Riedäcker, von Anfang an.Förderverein, Begegnungszentrum und Pflegeheim feiern Jubiläen: Der Förderverein besteht seitJahren, das Begegnungszentrum und das seit Juli von Nadine Praher geleitete Pflegeheim seit zehn Jahren. Der damalige Ortsvorsteher Peter Michael setzte sich stark für den Bau des Pflegeheims und einer Einrichtung des betreuten Wohnens ein. Das fehlte in Gmünds größtem Stadtteil mitEinwohnern. Gefeiert wird am. Oktober im Begegnungszentrum, mehr darüber in der RZ vom. September.