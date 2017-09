Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. September 2017 Freitag, 29. September 2017

Dr.Uwe Beck: Neuer Loreto-​Chef und Feuerwehrseelsorger

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Mit einem Gottesdienst im Münster, mit vielen Grußworten im Stadtgarten und einer eigenen, zu Herzen gehenden Ansprache hat am Freitag Dr. Uwe Beck sein Amt als neuer Leiter des Instituts für soziale Berufe Schwäbisch Gmünd (St. Loreto) angetreten.

Dr. Uwe Beck, der in die Fußstapfen von Hans-​Dieter Beller tritt, hatte sich trotz der katholischen Ausrichtung der traditionsreichen Gmünder Berufsbildungseinrichtung ganz bewusst zum Auftakt seiner Amtseinführung einen modernen ökumenischen Gottesdienst gewünscht. Er wollte damit die Aufgeschlossenheit und die Weltoffenheit von St. Loreto dokumentieren, was ihm auch nachfolgend auch bei der Festveranstaltung im Stadtgarten gelang. Hierbei brachte der neue Institutsleiter, Theologe und Journalist auch eine in frühen Gmünder Jahren gewachsene persönliche Verbindung zu Feuerwehr zum Ausdruck, weshalb er sich zukünftig gerne ehrenamtlich auch als Feuerwehr– und Notfallseelsorger engagieren will. Ausführlicher Bericht über die Amtseinführung von Dr. Uwe Beck am Samstag in der Rems-​Zeitung.