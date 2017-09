Sport | Freitag, 29. September 2017 Freitag, 29. September 2017

FC Normannia: Roland Staiber übernimmt Aufgaben von Dieter Weil

Der Aufsichtsrat des FC Normannia Gmünd sieht aktuell noch keinen Anlass, um über die Nachfolge des zurückgetretenen Präsidenten Dieter Weil zu beraten. „Wir sind auch so voll handlungsfähig“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Stütz. Bis auf weiteres übernimmt Vizepräsident Roland Staiber Weils Aufgaben.

Nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Normannia-​Präsidenten Dieter Weil ist die Übergabe seiner Aufgaben mittlerweile über die Bühne gegangen. „Dieter Weil hat Roland Staiber die Unterlagen übergeben“, erklärt Alexander Stütz. So wird der bislang insbesondere für den Marketingbereich zuständige Vizepräsident den bisherigen Präsidenten kommissarisch vertreten.Laut Alexander Stütz gab es auch überhaupt keinen Grund für eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats, der laut der Normannia-​Satzung den Präsidenten bestellt. „Wir sind auch so voll handlungsfähig und gut aufgestellt. Roland Staiber ist der richtige Mann, um Weils bisherige Aufgaben zunächst einmal und bis auf weiteres übergangsweise zu übernehmen“, verweist Stütz darauf, dass es beim FC Normannia Gmünd keine Eile und keinen Zeitdruck gibt bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger von Dieter Weil. Mehr dazu in der RZ vom. September.