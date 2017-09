Ostalb | Freitag, 29. September 2017 Freitag, 29. September 2017

In Heubach: Auch in diesem Jahr wieder zauberhafte Spätschicht

Galerie (1 Bild)

Fotp: dw

Die „Heubacher Spätschicht“ ist Kult: Sie lockte am Freitagabend wieder viele Bürger und Besucher auf die Straßen und Plätze der Stadt unterm Rosenstein.

Vor allem die Einzelhändler sind engagiert, beleben an diesem besonderen Freitagabend die Stadt mit vielen reizvollen Aktionen. Es gibt auch viele kulturelle Beiträge, sowohl musikalisch als auch stadthistorisch. Einfach zauberhaft ist die Heubacher Spätschicht. Bericht und weitere Bilder am Samstag in der Rems-​Zeitung.